19 августа 2023, 15:56
Девять человек стали жертвами ДТП в Казахстане
МВД Казахстана сообщило о 9 погибших в ДТП в Карагандинской области
В Казахстане легковой автомобиль столкнулся с минивэном, в результате погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.
Авария произошла рано утром 19 августа на трассе Балхаш — Приозерск, в нескольких километрах от поселка Гульшат. Участниками ДТП стали Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.
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«Девять человек скончались на месте», — указали в ведомстве.
Одного пострадавшего с травмами доставили в больницу. Начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин уточнил, что это женщина.
Правоохранительные органы уже начали досудебное расследование. Специалисты назначили необходимые экспертизы и возбудили уголовное дело.
В Москве прокуратура взяла под контроль смертельную аварию, жертвой которой стал один человек. На Северо-Восточной хорде 29-летний водитель сбил мужчину. Последний вышел из своего авто из-за неисправности.
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