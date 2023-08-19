Мир 19 августа 2023, 15:56 Девять человек стали жертвами ДТП в Казахстане МВД Казахстана сообщило о 9 погибших в ДТП в Карагандинской области Фото: Telegram-канал полиции Казахстана

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В Казахстане легковой автомобиль столкнулся с минивэном, в результате погибли девять человек. Об этом сообщили в пресс-службе республиканского МВД.

Авария произошла рано утром 19 августа на трассе Балхаш — Приозерск, в нескольких километрах от поселка Гульшат. Участниками ДТП стали Toyota Camry 70 и Honda Odyssey.

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«Девять человек скончались на месте», — указали в ведомстве.

Одного пострадавшего с травмами доставили в больницу. Начальник отдела полиции города Балхаш Айткен Кадрин уточнил, что это женщина.

Правоохранительные органы уже начали досудебное расследование. Специалисты назначили необходимые экспертизы и возбудили уголовное дело.

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