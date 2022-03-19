Народная милиция Донецкой Народной Республики рассказала, что девять человек сдались во время освобождения Марьинки от украинских военных. Двоим из них оказали медпомощь.

«В ходе зачистки от украинских националистов н. п. Марьинка девять военнослужащих 54-й механизированной бригады ВСУ добровольно сложили оружие, чем сохранили себе жизни», — рассказало ведомство.

Также милиция ДНР отметила, что командование вооруженных формирований все чаще сбегает, оставляя своих подчиненных. В частности, добровольно сдавшиеся военнослужащие рассказали, что сбежал командир 1-й танковой бригады полковник Леонид Ход.

Также ведомство обратилось к остальным военнослужащим ВСУ и призвало их последовать примеру сдавшихся и добровольно перейти на сторону ДНР.