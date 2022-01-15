Девять человек приговорили к смертной казни в Тунисе

Девять человек были приговорены судом Туниса к смертной казни по делу об убийстве старшего сержанта тунисской армии Саида аль-Газлани. Об этом сообщило агентство ТАР.

«Уголовная палата по связанным с терроризмом преступлениям в суде первой инстанции Туниса в пятницу приговорила к смертной казни девять обвиняемых по делу об убийстве старшего сержанта национальной армии Саида аль-Газлани», — говорится в сообщении агентства.

Военный был убит в ноябре 2016 года, когда группировка боевиков ворвалась в дом его семьи. Это произошло в провинции Кассерин.

Кроме того, еще 15 человек, проходяших по этому делу, были приговорены в разным тюремным срокам.

Ранее губернатор американского штата Калифорния Гэвин Ньюсом не удовлетворил прошение об условно-досрочном освобождении убийцы брата президента США Джона Кеннеди, сенатора Роберт Кеннеди. Речь идет об иорданце Сирхане Сирхане. Комиссия штата по досрочному освобождению в августе прошлого года решила, что 77-летний Сирхан не является опасным для общества. В связи с этим она направила документы об его освобождении губернатору.