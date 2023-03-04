Мир 04 марта 2023, 10:45 Девять человек погибли в США из-за непогоды Reuters: минимум 9 человек погибли из-за непогоды в США Unsplash

Читать 360tv в

Как минимум девять человек стали жертвами проливных дождей и торнадо в южной части США. Об этом со ссылкой на местные власти сообщило агентство Reuters.

Три человека погибли в Алабаме, еще трое — в штате Кентукки, по одному погибшему в Калифорнии, Миссисипи и Арканзасе.

Реклама

Причиной непогоды стал мощный циклон, который начал движение в сторону северо-восточной части страны. Там ожидаются сильные снегопады.

Реклама

Природная стихия уже затронула как минимум 1,4 миллиона предприятий и домов, которые остались без электричества в нескольких штатах.

Американский телеканал CNN уточнил, что самые сильные штормы обрушились на Мичиган и Нью-Йорк. Грозовой фронт идет со стороны границы с Канадой, от северной части Великих равнин.

В декабре 2022 года торнадо пронесся по южным штатам Луизиана и Алабама, его жертвами стали два человек.