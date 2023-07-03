Мир 03 июля 2023, 17:12 Девять человек погибли в результате пожара в клубе в Камбодже

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Возгорание произошло в ночном клубе в столице Камбоджи Пномпене 2 июля. В результате пожара погибли девять человек, сообщил сайт Star.

По предварительным данным, пожар произошел во время выполнения ремонтных работ. Пламя охватило помещение на пятом этаже здания.

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Как сообщили «Известия», среди погибших рабочих шестеро китайцев, один гражданин Камбоджи и двое жителей Вьетнама, все они скончались от удушья.