Девять человек погибли при взрыве автомобиля в Кабуле. Видео

По предварительной информации, взрыв произошел на площади Спин Калай. Источники рассказали, что цель преступников был подрыв автомобиль члена афганского парламента Хаджи Хана Мохаммада Вардака. Предварительно, он выжил, но получил ранения.

По данным телеканала 1TV News, помимо девяти погибших, пострадали еще шесть человек. Пока ни одна из группировок не взяла на себя ответственность за взрыв.

В Сети появилось видео с места происшествия. На кадрах видно, что пламя охватило два автомобиля. Они находятся на небольшом расстоянии друг от друга. Кроме того, в соседнем доме на верхних этажах от взрывной волны вылетели стекла.