Дэвид Линч посоветовал Зеленскому выпить пива с Путиным

Американский режиссер Дэвид Линч порекомендовал президенту Украины Владимиру Зеленскому наладить контакт с Владимиром Путиным. С создателем культового сериала «Твин Пикс» побеседовали пранкеры Вован и Лексус, которые выдали себя за украинского лидера.

Пранкеры опубликовали фрагмент беседы с Линчем в своем Telegram-канале. Ролик они представили в университете Казани.

«Вам с ним нужно выпить по пиву. Даже по паре кружек пива», — посоветовал режиссер в разговоре.

Линч подчеркнул, что пришло время для мира. Он предложил использовать новые «технологии» и сформировать группы экспертов по мирному урегулированию конфликта. «Технологии мира» показались режиссеру более действенными, чем «технологии войны».

До этого жертвой пранкеров стал мэр Варшавы Рафаэл Тшасковский. Оказалось, что Евросоюз не очень охотно помогает Украине.