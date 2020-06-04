Дэвид Линч поддержал протесты в США при помощи прогноза погоды и циркулярки

Линч поддержал протесты против полицейского насилия и системного расизма в США при помощи прогноза погоды. Видео с кинематографистом опубликовано на его YouTube-канале.

Никаких громких речей не стоит ожидать. Линч традиционно прокомментировал погоду и покинул свое место. За его спиной осталась табличка со словами: «Black Lives Matter, мир, справедливость, без страха». За кадром кинематографист включил циркулярную пилу.