Мир 28 января 2024, 19:35 «Деваться некуда». Лукашенко сделал необычный прогноз по Украине Лукашенко высказался о восстановлении славянского единства с Украиной Pxhere

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко на встрече с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что славянское единство будет восстановлено. Украинская сторона в конечном итоге вернется к сотрудничеству, сообщило БелТА.

«Все-таки три славянских народа пострадали. Но это их (Украины — прим. ред.) выбор. Что делать, у них другой курс. Думаю, что они вернутся к нам. Деваться некуда», — сказал белорусский лидер.

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Президенты во время переговоров обсудили экономику и вопросы военно-промышленных комплексов. Путин также пообещал подробно проинформировать Лукашенко о том, что происходит в зоне специальной военной операции. Встреча глав двух государств прошла в Константиновском дворце Петербурга.

Ранее Россия и Белоруссия решили сотрудничать в Антарктике. Лукашенко уже предложил Путину «махнуть» вместе с ним на Южный полюс и посетить станцию «Восток» в Антарктиде.