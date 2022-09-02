Мир 02 сентября 2022, 01:43 Поделиться Telegram

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Viber Девальвацию гривны и рост цен спрогнозировали на Украине в 2023 году «Экономическая правда»: Украину в 2023 году ждет девальвация гривны и рост цен РИА «Новости»

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Повышение цен и девальвация гривны продолжатся на Украине в 2023 году. Инфляция может превысить 30%, заявило украинское издание «Экономическая правда» со ссылкой на макропрогноз и источники в правительстве.

«Согласно макропрогнозу, в начале 2023 года курс доллара будет составлять 42 гривны, а в конце года гривна девальвирует до 50 гривен. По расчетам Минэкономики, ВВП Украины в следующем году должно вырасти на 4,6%. При этом по итогам 2022 года он сократится на 33,2%», — написали авторы статьи.

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Они добавили, что рост цен в стране тоже не прекратится. По итогам 2023 года инфляция может дойти до отметки 30,6%.

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В июле Национальный банк Украины (НБУ) девальвировал гривну. Регулятор повысил официальный курс доллара на 25%. Стоимость валюты почти достигла 36,6 гривны. Свое решение НБУ объяснил укреплением позиций доллара в мире и фундаментальными характеристиками экономики страны.

Ранее замглавы военно-гражданской администрации (ВГА) Херсонской области Кирилл Стремоусов сообщил, что местные бизнесмены стремятся поскорее избавиться от гривны. Он пояснил, что предприниматели ожидают обесценивание украинской валюты в ближайшее время.

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