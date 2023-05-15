Мир 15 мая 2023, 03:59 «Девальвация морали». Зеленского назвали символом русофобии в Европе Слуцкий: Зеленского сделали символом объединения вокруг русофобии в Европе

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Депутат Госдумы Леонид Слуцкий заявил, что президента Украины Владимира Зеленского в Европе сделали символом объединения вокруг русофобии. Так он прокомментировал в своем Telegram-канале вручение в Германии украинскому лидеру премии Карла Великого.

Лидер ЛДПР напомнил, что в 1955 году такую же премию получил Уинстон Черчилль за борьбу с фашизмом. Теперь же награды удостоился «современный неонацист».

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«Полная девальвация морали, нравов, понятий добра и зла. Европейский истеблишмент сделал Зеленского символом объединения вокруг русофобии и реваншизма», — пришел к выводу Слуцкий.

Политик не упустил возможности сыронизировать что премия, словно не выдержав позора, рухнула на пол, что является весьма символичным.

Президент Украины Владимир Зеленский оконфузился во время получения премии Карла Великого в Германии. Пока политик говорил речь, коробка с медалью с грохотом упала на пол. Зеленский сражу же обвинил в этом русских.