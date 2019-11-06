Deutsche Welle призналась во вмешательстве в дела России

Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призналась, что вмешивалась во внутренние дела России летом 2019 года. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

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«Они признали, что, в общем-то, это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям, где-то зазывая людей», — заявил министр во время конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век». Его процитировало РИА «Новости».

Журналисты немецкой телерадиокомпании согласны с тем, что они работали не совсем профессионально во время разговора с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Лавров подчеркнул, что, несмотря не произошедшее, Россия не считает правильным вводить какие-либо ограничения в отношении этой компании.

Прошедшим летом Deutsche Welle нарушила российское законодательство, когда опубликовала материал с призывами москвичей выйти на несанкционированный митинг. Он прошел в Москве 27 июля. При этом СМИ оправдывала нарушителей, которые принимали участие в беспорядках, призывали к насилию в соцсетях.

Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев попросил МИД подумать о лишении аккредитации в России Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства.