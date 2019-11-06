  • Deutsche Welle призналась во вмешательстве в дела России

    06 ноября 2019, 12:33

    Наза Салех Захи

    Немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle призналась, что вмешивалась во внутренние дела России летом 2019 года. Об этом рассказал министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
    Deutsche Welle призналась во вмешательстве в дела России

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    «Они признали, что, в общем-то, это не очень корректно было в контексте тех событий, которые проходили в то время в Москве. Одно дело их освещать, а другое дело их готовить. По сути дела, они участвовали в подготовке этих протестных несанкционированных акций, подсказывая людям, где-то зазывая людей», — заявил министр во время конференции «Свобода СМИ и безопасность журналистов в России и на пространстве ОБСЕ: вызовы и возможности в цифровой век». Его процитировало РИА «Новости».

    Журналисты немецкой телерадиокомпании согласны с тем, что они работали не совсем профессионально во время разговора с официальным представителем МИД РФ Марией Захаровой. Лавров подчеркнул, что, несмотря не произошедшее, Россия не считает правильным вводить какие-либо ограничения в отношении этой компании.

    Прошедшим летом Deutsche Welle нарушила российское законодательство, когда опубликовала материал с призывами москвичей выйти на несанкционированный митинг. Он прошел в Москве 27 июля. При этом СМИ оправдывала нарушителей, которые принимали участие в беспорядках, призывали к насилию в соцсетях.

    Ранее глава думской комиссии по расследованию вмешательства во внутренние дела РФ Василий Пискарев попросил МИД подумать о лишении аккредитации в России Deutsche Welle из-за нарушения российского законодательства.