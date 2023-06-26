Мир 26 июня 2023, 17:47 Deutsche Bank уведомил инвесторов о пропаже части их российских акций Руководство Deutsche Bank сообщило инвесторам о пропаже части их российских акций Deutsche Bank

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Руководство крупнейшего немецкого банка — Deutsche Bank — сообщило инвесторами, что не может обеспечить доступ к части их российских акций, сообщило агентство Reuters. Издание отметило, что ряд клиентов столкнулись с трудностями при попытках вернуть «застрявшие инвестиции» в компании из России.

Авторы статьи ознакомились с пояснительной запиской от 9 июня. В ней говорится о том, что в банке обнаружили нехватку акций, обеспечиваемых депозитарными расписками, которые банк выпустил еще до начала СВО.

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Они находятся в другом банке-депозитарии, однако его название неизвестно, сообщило агентство. В Deutsche Bank отметили, что ситуация сложилась из-за того, что российские власти разрешили инвесторам конвертацию части расписок в отечественные акции. Эти процедуры провели без «участия и надзора» немецкой кредитной организации. По информации Reuters, речь идет о ценных бумагах «Аэрофлота», строительной компании «Группа ЛСР», «Мечела» и Новолипецкого металлургического комбината.

Представители Deutsche Bank сообщили о прекращении ведения бизнеса в России еще в марте прошлого года. В компании подчеркнули, что больше не будут заниматься деятельностью в РФ.