Детский сад, завод ферросплавов и котельная пострадали от обстрела ВСУ в ЛНР

Украинские военные обстреляли пять населенных пунктов Луганской Народной Республики. В результате получили повреждения жилые дома и объекты гражданской инфраструктуры, сообщили в представительстве ЛНР в СЦКК.

В населенном пункте Стаханов получил повреждения и оказался обесточен Стахановский завод ферросплавов. В населенном пункте Калиново в результате обстрела пострадали девять домостроений и четыре хозяйственные постройки.

В населенном пункте Золотое-5 из-за огня со стороны ВСУ пострадали три дома, в Первомайске обстрел повредил шесть домов, ясли-сад «Аленький цветочек», а также котельную № 8. Из-за этого без отопления остались 45 домов.

Ранее ВСУ открывали огонь по детскому саду в Ясиноватой. В момент обстрела во дворе учреждения никого не было и никто не пострадал, но в здании выбило стекла, двери, а также вырвало рамы.