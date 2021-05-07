Детский сад в ДНР попал под обстрел Украины

Детский сад на окраине Горловки в ДНР попал под обстрел со стороны украинских силовиков. Об этом мэр Донецка Алексей Кулемзин написал в своем Telegram-канале.

«Под огнем ВСУ — дети Донецка! Обстрел поселка шахты имени Челюскинцев. Прямое попадание на детскую площадку детского сада № 345. К счастью, пострадавших нет. Детей успели завести в здание», — сообщил донецкий мэр.

Кулемзин добавил, что возле одного из домов упал один неразорвавшийся снаряд. Были повреждены ворота и фасад.

В представительстве ДНР при Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) режима прекращения огня сообщили, что при обстреле ВСУ выпустили по окраинам Горловки 25 мин калибром 120 миллиметров. Об этом сообщило РИА «Новости».

Российский политолог Сергей Марков ранее в беседе с «360» назвал три причины обострения конфликта в Донбассе. Одной из них, по его мнению, стал визит в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена.

Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский боится США, а также зависит от националистов.