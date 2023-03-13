Мир 13 марта 2023, 00:23 Детский омбудсмен договорилась о возвращении в Россию еще 200 детей из Сирии Омбудсмен Львова-Белова: договорились с Сирией о возвращении в Россию еще 200 детей РИА «Новости»

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Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова после возвращения из рабочей поездки заявила о договоренности с Сирией о возвращении в Россию еще 200 детей. Слова детского омбудсмена привел ТАСС.

«С руководством курдской стороны договорились о вывозе еще 200 детей в ближайшее время несколькими партиями», — сообщила Львова-Белова.

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Омбудсмен отметила улучшение качества переговоров, в результате чего все больше детей возвращаются на родину. Львова-Белова выразила надежду, что такое плодотворное сотрудничество с курдской стороной продолжится и дальше.

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Официальная делегация во главе с Львовой-Беловой 12 марта вернула в Россию 56 детей-сирот из сирийских лагерей для беженцев. Это самая большая группа детей за всю историю гуманитарной миссии, самому старшему из детей — 17 лет, самому младшему — три года. Маленьких россиян после приземления и осмотра медиками отправят в социально-реабилитационный центр.