Детский мультсериал про мужчину с «самым длинным в мире пенисом» запустили в Дании

Никаких анатомических подробностей в мультике нет. Пенис главного героя похож на полосатую веревку, при помощи которой он ворует сосиски с завода, летает на воздушном шаре или использует в качестве поводка для собаки. Все это сопровождается нелепыми ситуациями, в которые Джон постоянно попадает.

На странице телеканала в Facebook началась дискуссия, насколько приемлемо детям смотреть подобные мультфильмы. Часть пользователей обвинили авторов в пропаганде педофилии, кто-то просто требует удалить мультфильм. Но нашлись у проекта и защитники, которые поблагодарили авторов за юмор.

Глава государственного телевидения Дании Сков Хансен рассказал, что при подготовке всех серий авторы консультировались с детскими психологами. Многие родители использовали серии, чтобы поговорить с детьми о том, как развивается их тело. Хансен призвал не искать сексуальных намеков в мультике. Также он отметил, что первую же серию посмотрели 86 тысяч детей в возрасте от четырех до восьми лет и все они остались довольны.

Хансен отметил, что основная цель сериала показать, что совершать ошибки — это нормально. Их легко исправить