Детский канал Nickelodeon опубликовал видеоклип с транвеститом

Активисты ЛГБТ считают июнь месяцем гордости за то, кем они являются, и отмечают его многочисленными акциями. В честь этого детский канал Nickelodeon совместно с трансвеститом Ниной Уэст выпустили специальную песню о LGBT, Black Lives Matter и значении радужного флага.

С 5 июня ролик набрал 404 181 просмотр. В блоге канала сказано, что оригинальная песня в исполнении Нины Уэст должна мобилизовать общество в защиту ЛГБТ.

Трансвестит Нина Уэст, победивший на конкурсе «Мисс Конгениальность» от RuPaul, уже критиковался за участие в анимационном детском сериале Nickelodeon «Подсказки и ты».

Уэст сообщил изданию EW, что «представительство» и «инклюзивность» имеют наибольшее значение во время месяца гордости. По его словам, семьи ЛГБТ заслуживают безопасности, чтобы растить детей без страха и быть собой.

Однако критики обвинили его в вопиющем навязывании гендерной путаницы и сексуализации тем, касающихся детей. Видео назвали грубым социальным экспериментом с использованием несовершеннолетних.

Роскомндазор предупредил телеканала «Канал Disney», что короткометражный анимационный фильм Out («Выход») главный герой которого принадлежит к сексуальным меньшинствам, нельзя показывать в России. Канал ответил, что этот контент не был в эфире и не планируется к показу.