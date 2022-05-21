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    21 мая 2022, 02:52

    Детские смеси в США захотели ввозить военными самолетами

    Представитель Пентагона Кирби: для поставок дефицитных детских смесей могут задействовать военную авиацию

    Полина Созыкина

    Пентагон допустил возможность ввоза в США дефицитных детских молочных смесей на военно-транспортной авиации. Об этом сообщил пресс-секретарь американского военного ведомства Джон Кирби на брифинге.

    Детские смеси в США захотели ввозить военными самолетами

    Представитель министерства обороны отметил, что по поручению президента вылет первого такого рейса из Цюриха в штат Индиана уже готовят.

    «Все еще не определено, будут ли это гражданские или военные самолеты», — подчеркнул Кирби.

    Дефицит детского питания возник из-за отзыва из продажи крупных партий молочных смесей. Причина такой меры — подозрение на заражение болезнетворными бактериями производственной линии компании Abbott.

    Конгресс США в итоговом голосовании одобрил дополнительный пакет помощи Украине. На предварительном голосовании 11 сенаторов высказались «против», представитель штата Кентукки заявил, что в стране много проблем, в том числе упомянул дефицит молочных смесей. Рэнд Пол подчеркнул, что желает успехов Украине, но не за счет банкротства США.