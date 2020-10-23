Детские рисунки приняли за творчество известного художника. Деньги за них пошли на помощь бездомным

Житель Западного Сассекса Фил Уортинг нарисовал вместе с сыном портрет своего пса и в шутку разместил его в Facebook. Он написал, что это шедевр известного художника Эркюля Ван Вулфвинкля, и стоит он 299 фунтов стерлингов (30,2 тысячи рублей).

Внезапно его почтовый ящик оказался забит до отказа заявками на новые картины. Люди присылали фотографии своих питомцев и хотели получить их портреты. Фил сообщил ВВС, что не мог брать за эти каракули деньги, но нашел выход. Он предложил перечислять указанную сумму для благотворительной организации Turning Tides, которая заботится о бездомных и помогает им вернуться к обычной жизни.

Сейчас Филу приходится еженедельно рисовать до 150 рисунков в неделю, и ему постоянно присылают не менее 600 запросов на портреты животных. За пять недель Уортинг смог собрать 4903 фунта стерлингов (почти 500 тысяч рублей).

Мужчина работает в сфере коммерческой недвижимости и не собирается бросить свою работу. Поэтому он написал в соцсетях, что люди по-прежнему могут присылать деньги в фонд помощи обездоленным. Но это не означает, что они обязательно получат изображение своего питомца. Счастливого обладателя портрета выберет лотерея.

Средства продолжают поступать. Один из клиентов Фила даже сделал себе татуировку с изображением своей собачки, которую тот нарисовал.