Детские рисунки приняли за творчество известного художника. Деньги за них пошли на помощь бездомным
Внезапно его почтовый ящик оказался забит до отказа заявками на новые картины. Люди присылали фотографии своих питомцев и хотели получить их портреты. Фил сообщил ВВС, что не мог брать за эти каракули деньги, но нашел выход. Он предложил перечислять указанную сумму для благотворительной организации Turning Tides, которая заботится о бездомных и помогает им вернуться к обычной жизни.
Сейчас Филу приходится еженедельно рисовать до 150 рисунков в неделю, и ему постоянно присылают не менее 600 запросов на портреты животных. За пять недель Уортинг смог собрать 4903 фунта стерлингов (почти 500 тысяч рублей).
Мужчина работает в сфере коммерческой недвижимости и не собирается бросить свою работу. Поэтому он написал в соцсетях, что люди по-прежнему могут присылать деньги в фонд помощи обездоленным. Но это не означает, что они обязательно получат изображение своего питомца. Счастливого обладателя портрета выберет лотерея.
Средства продолжают поступать. Один из клиентов Фила даже сделал себе татуировку с изображением своей собачки, которую тот нарисовал.