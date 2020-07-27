«Детские игры»: Пушков назвал страх Зеленского

Владимир Зеленский потребовал расшифровать каждый пункт Минских соглашений. Сенатор Алексей Пушков объяснил поведение украинского президента обыкновенным страхом перед Берлином и Парижем.

Глава Украины вынужден «выдумывать всякие отсрочки», поскольку «не может и не хочет» выполнять соглашения. Об этом Пушков написал в Twitter.

«Зеленский тянет время. <…> Заявить Берлину и Парижу о своем отказе боится — поставит Меркель и Макрона в сложное положение, они не смогут поддержать его», — заметил российский сенатор.

Он добавил, что Зеленскому не позволят пересмотреть Минские соглашения, и назвал поведение украинского лидера «детскими играми».

В Кремле заметили, что никакой расшифровки соглашения не требуют. Дмитрий Песков, напомнило РИА «Новости», назвал документ содержательным и содержащем исчерпывающие формулировки.

Президент РФ Владимир Путин в свою очередь подверг критике постановление Рады о местных выборах, сказав, что оно противоречит Минским соглашениям.