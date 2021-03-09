Детская ложь стала причиной убийства исламистами французского учителя

Французская школьница призналась, что оболгала учителя Самюэля Пати, которого в прошлом году обезглавил исламист Абдуллах Анзоров. Девочка рассказала, что на самом деле ее не было на уроке, когда педагог демонстрировал карикатуру на пророка Мухаммеда. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Девочка, рассказавшая, что перед демонстрацией карикатур из журнала Charlie Hebdo Пати просил учащихся, исповедующих ислам, выйти из класса, солгала. Об этом сообщил ее адвокат Мбеко Табулы. После этого отец девочки пожаловался на педагога в полицию и распространил видео с обвинениями в адрес учителя в соцсетях. Спустя несколько дней на Пати совершил нападение уроженец РФ Абдуллах Анзоров, который обезглавил учителя.

Адвокат 13-летней ученицы заявил, что она оболгала учителя под давлением одноклассников. Теперь девочка и ее отец обвиняются по статье о ложном доносе.

Ранее газета «Паризьен» сообщила, что спецслужбы Франции установили личность подельника Анзарова, которым оказался член одной из террористических группировок.

Французские полицейские застрелили Анзарова в конце прошлого года. Его тело вывезли через Турцию и похоронили в Чечне.