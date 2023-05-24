Мир 24 мая 2023, 18:03 Децентрализация валют поспособствует деполитизации процесса перехода на нацвалюты — Путин Путин: децентрализация валют поспособствует деполитизации процесса перехода на нацвалюты РИА «Новости»

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Россия в будущем намерена еще активнее работать с партнерами во всем мире для полноценного перехода на использование национальных валют. Об этом пленарном заседании Евразийского экономического форума заявил президент страны Владимир Путин.

«Россия планирует еще более активно работать с партнерами по всему миру, в том числе на использование национальных валют во внешнеторговых расчетах и полноценного перехода на национальные валюты», — сказал он.

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Путин подчеркнул, что российские власти приняли курс на уменьшение доли валют недружественных стран во взаимных расчетах.

Ранее глава государства заявил, что России удалось не только адаптироваться к изменениям в области мировых финансов, но и стать одним из лидеров процесса.

Также Путин назвал нереальным сценарий, при котором экономика страны обвалится под санкционными ограничениями со стороны западных государств.