Детсадовцев в США напоили коктейлями с текилой во время ланча

Воспитанники детсада в Мичигане (США) выпили алкогольные коктейли с текилой во время ланча. Такими напитками детей угостила одна из девочек. Содержимое коктейлей дети приняли за сок, написала The Sun.

О происшествии журналисты узнали от родителей двух девочек, которым стало плохо после ланча. При проверке оказалось, что ребята выпили готовый коктейль с текилой, который продается в небольших бутылках в магазинах. Воспитанница, которая принесла их в детсад, знала, что это на самом деле за напитки.

По информации The Sun, руководство учреждения связалось с родителями детей и пообещало принять дисциплинарные меры. Рекомендации относительно дальнейших действий детсад решил попросить у сотрудников токсикологического контроля. Здоровью детей ничего не угрожает, отметила газета.