Детсад и поликлиника пострадали в Горловке во время обстрела

Детский сад и поликлиника оказались повреждены во время обстрела ВСУ в Горловке. Об этом сообщил мэр города Иван Приходько.

По данным РИА «Новости», обстреляли поселок Пантелеймоновка.

«Повреждения получили здания детского сада № 8, <…> территориального центра социального обслуживания населения <…> и поликлиники», — написал мэр.

Один из снарядов попал в частный дом, в результате его жительница получила ранение.

Спецоперация на Украине началась 24 февраля. По словам президента России Владимира Путина, ее цель — защита жителей Донбасса.

«Именно избавить людей от этих страданий, от этого геноцида является основной причиной и целью военной операции», — сказал Путин.

Минобороны неоднократно заявляло, что удары на Украине наносятся исключительно по объектам военной инфраструктуры.