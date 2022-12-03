Мир 03 декабря 2022, 13:58 Детям Северной Кореи стали давать революционные имена Daily Mail: детям КНДР родители перестали давать «мягкие» и «нежные» имена freepik

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У родителей Северной Кореи стали популярны «революционные» имена для детей. Об этом сообщила британская газета Daily Mail.

Сообщается, что все меньшее число пар называют своих дочерей «Красотками» или «Любимыми», вместо того на смену мягким и нежным именам с гласными в конце А Ри, Су Ми приходят более жесткие и воодушевляющие Чунг Сим («Верность») или Пок Иль («Бомба»).

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Имена, заканчивающиеся на гласные, часто используют в Южной Корее, а северный сосед хочет максимально дистанцироваться. Любыми способами. В стране даже хотят штрафовать родителей, что дали детям недостаточно патриотичные имена.

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