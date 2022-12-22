Мир 22 декабря 2022, 23:59 Детям разрешили менять пол с 16 лет в Шотландии Sky News: власти Шотландии одобрили смену пола в документах с 16 лет РИА «Новости»

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Законопроект, позволяющий подавать заявление о юридической смене пола с 16 лет, приняли в Шотландии, Об этом сообщил телеканал Sky News.

«Противоречивый законопроект о реформе признания гендерной идентичности был принят 86 голосами против 39», — говорится в сообщении.

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Согласно документу возраста, с которого можно сменить пол в документах, снизили с 18 до 16 лет. Человеку, желающему получить свидетельство о юридическом признании «приобретенного пола», теперь не нужно иметь подтвержденный диагноз гендерной дисфории.

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Теперь взрослый житель Шотландии должен будет доказать, что жил в желаемом «приобретенном поле» три месяца, а несовершеннолетний — шесть месяцев. Раньше срок составлял два года. Еще три месяца человеку дадут на обдумывание решения.

Ранее президент Джо Байден новым указом признал однополые браки в США. Также в стране разрешили межрасовые браки, которые были запрещены в разные периоды истории Соединенных Штатов.