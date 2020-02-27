Детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон угрожает коронавирус
У четверых учеников лондонской школы Томаса Баттерси, где учатся дети Кейт Миддлтон и принца Уильяма, заметили подозрительные симптомы, которые могут указывать на заражение коронавирусом. Об этом сообщило РИА ФАН со ссылкой на британские СМИ.
По данным информагентства, дети, у которых обнаружили подозрительные симптомы, вернулись недавно из Италии. Они вместе с родителями провели там каникулы.
«Четверо учеников школы Томаса Баттерси на юго-западе Лондона были отправлены домой и ожидают результатов анализов», — говорится в сообщении.
Несмотря на требование родителей учеников закрыть школу на карантин, дирекция пока не приняла окончательного решения.