Детям принца Уильяма и Кейт Миддлтон угрожает коронавирус

По данным информагентства, дети, у которых обнаружили подозрительные симптомы, вернулись недавно из Италии. Они вместе с родителями провели там каникулы.

«Четверо учеников школы Томаса Баттерси на юго-западе Лондона были отправлены домой и ожидают результатов анализов», — говорится в сообщении.

Несмотря на требование родителей учеников закрыть школу на карантин, дирекция пока не приняла окончательного решения.