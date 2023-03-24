Мир 24 марта 2023, 17:36 Детям из американского штата Юта запретили пользоваться соцсетями ночью Axios: детям из Юты младше 18 лет запретили пользоваться соцсетями ночью freepik

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Юта стала первым американским штатом, который принял закон о запрете на использование соцсетей детьми и подростками до 18 лет ночью без согласия их родителей. Губернатор Спенсер Кокс подписал два законопроекта: один касается непосредственно ограничения, а второй запрещает компаниям заманивать несовершеннолетних на определенные сайты. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года, написало издание Axios.

Комендантский час для использования соцсетей жителями младше 18 лет введут с 22:30 до 06:30. В это время дети не смогут пользоваться своими учетными записями. Компании должны будут предоставить родителям и опекунам доступ к учетным записям детей и подростков. Кстати, взрослым тоже придется подтвердить возраст, чтобы использовать соцсети.

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Американские эксперты и политики заговорили о последствиях использования соцсетей для психического здоровья молодых пользователей. Сообщается, что среди молодежи растет уровень депрессии.