Nestle уличили в продаже нездоровой пищи детям Амазонии

Компания Nestle отправляет коренным народам девственных джунглей Южной Америки «плавучие супермаркеты», преднамеренно приучая их к вредным продуктам. С 2002 года уровень ожирения и распространение диабета даже у семилетних детей вырос на 150%. Прибыль от этих действий получают также фармацевтические компании. Ведь новое поколение с малолетства и на всю жизнь попадает в зависимость от лекарственных препаратов.

Об этом рассказывается в новом документальном фильме ВВС под названием «Чем мы кормим наших детей?», который анонсировали издание The Daily Mail. Эксперты подробно рассматривают в нем механизмы воздействия наггетсов, пиццы и замороженных продуктов на организм детей. Они вызывают вялость, беспокойство и повреждения мозга, сопоставимые с воздействием алкоголя.

Ведущий Крис ван Туллекен сообщил, что был в отдаленных регионах Амазонии 10-12 лет назад в качестве врача. Он припомнил, что никогда не видел там людей с лишним весом.

«Я хочу узнать, не набирают ли здесь дети лишний вес? В культуре, в среде, которая исторически была довольно бедной с точки зрения калорийности — что происходит, когда вы наводняете их массами того, что мы бы назвали обработанной, индустриализированной пищей?» — задался он вопросом.

До тех пор, пока Nestle со своими плавучими супермаркетами не вторглась в регион, еда подвергалась минимальной обработке. «Стандартная американская диета» — это, наверное, худшее, что когда-либо случалось с культурой Амазонии. За последние 15 лет в привычках питания в регионе произошло много изменений. Промышленные продукты заменили рыбу, креветок, красное мясо и другие свежие продукты.

На днях в США одобрили новое инъекционное лекарство для похудения людей, больных диабетом. Оно помогает сбросить до12% веса за полтора года.