Испытания вакцины AstraZeneca на британских детях приостановили

Оксфордский университет и компания AstraZeneca на фоне сообщений об образовании тромбов у взрослых приостановили в Великобритании испытание вакцины на детях и подростках. Однако представитель Оскфорда заявил, что в конкретном исследовании проблем с безопасностью не было.

Как стало известно SkyNews, разработчики вакцины и ученые ждут разрешения от британского Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения (MHRA). Они сообщили, что из-за «редких случаев тромбоза/тромбоцитопении», зарегистрированных у взрослых, должны получить от регулятора дополнительную информацию.

Представитель Министерства здравоохранения и социальной защиты Соединенного Королевство сообщил, что правительство пока не принимало никаких решений о том, следует ли предлагать детям вакцинацию.

«Мы будем руководствоваться советами наших экспертов по этим вопросам, включая независимый MHRA и Объединенный комитет по вакцинам и иммунизации», — подчеркнул высокопоставленный чиновник.

Ранее СМИ сообщили, что представитель Европейского агентства по лекарственным средствам (EMA) подтвердил связь между вакциной AstraZeneca и тромбами. Однако до сих пор не ясны механизм и причина их образования.