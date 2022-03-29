«Дети знают, что такое терять родных и друзей». Жители Донбасса заждались мира от Украины и Запада

Жители Донбасса ждут мира от Украины и мирового сообщества, отметила «360» советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка Элеонора Федоренко. Она добавила, что в регионе выросло целое поколение детей, знающих, что такое терять родных и друзей.

В целом мы ждем мира. И мы его ждем не от Российской Федерации, мы его ждем от Украины. Мы ждем его от мира, от сообщества мирового Элеонора Федоренко Советник главы Донецкой народной республики по правам ребенка

Она добавила, что детям нужны родители, нужно будущее. Конечно, каждого из них нужно одеть, обуть, лечить, кормить и любить, пояснила Федоренко.

Она рассказала, что, живя восемь лет под обстрелами, дети научились различать калибр оружия, из которого слышат выстрелы. Они также понимают, насколько далеко стреляют.