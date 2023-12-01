Мир 01 декабря 2023, 19:51 Дети в Германии массово заболели микоплазменной пневмонией Focus: в ФРГ зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии среди детей Pxhere

Читать 360tv в

В Германии зафиксировали распространение микоплазменной пневмонии. Заболевшие — в основном дети, сообщило издание Focus.

«На самом деле мы наблюдаем некоторые инфекции, вызванные микоплазмой, некоторые из них серьезные», — заявил директор больницы Альтона, детский пульмонолог Филипп Сток.

Реклама

Медики начинают переживать, говоря о возможной новой пандемии. Опасение вызывает то, что у пострадавших могут развиться «редкие осложнения» в виде воспаления слизистой. Но пока ни один пациент в детской клинике Гамбурга не нуждался в искусственной вентиляции легких.

Чаще всего заражаются дети от пяти до 16 лет. Симптомы: кашель, сужение дыхательных путей. Маленьких пациентов приходится лечить в стационаре в течение 7-10 дней.

Ранее в Китае увеличилось число случаев заболевания детей пневмонией. Инфекция неизвестной породы начала распространяться в северных провинциях КНР. Немецкие врачи считают, что в Германии начала распространятся та же инфекция, что и в Китае.