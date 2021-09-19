Случаи массового заражения детей малоизвестным респираторно-синцитиальным вирусом (RSV) зарегистрировали врачи в США, Швейцарии, Великобритании и Японии. Он вызывает заболевание дыхательных путей.

По мнению специалистов, на распространение RSV повлияла пандемия коронавируса. На фоне карантинных мер дети не выработали иммунитет против респираторного синцитиального вируса, сообщила BBC.

После ослабления ограничительных мер произошел всплеск заболеваемости. По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США, большинство детей болеют в достаточно легкой форме — у них появляется кашель и насморк. Но в некоторых случаях вирус может вызвать бронхиолит и воспаление нижних отделов легких.

В Штатах случаи заражения новым вирусом были зарегистрированы еще в апреле, в результате отделения интенсивной терапии оказались сразу переполнены, заявил глава отделения детских инфекционных заболеваний в одной из больниц Нью-Йорка в США Рабиа Ага.

По словам врача из Университетской клиники Цюриха в Швейцарии Кристофа Бергера, специалисты знали, что на это стоит обратить внимание, однако они не думали, что заболевших будет так много.