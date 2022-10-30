Мир 30 октября 2022, 03:47 Дети украинских беженцев столкнулись с травлей в Чехии — СМИ Aktuálně.cz: дети украинских беженцев столкнулись с травлей в Чехии РИА "Новости"

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Дети украинских беженцев столкнулись с дискриминацией и травлей в чешских школах. В некоторых случаях конфликты доходят до рукоприкладства, написало издание Aktuálně.cz. В стране они являются потенциальным объектом травли, поскольку «хуже говорят по-чешски и выглядят иначе», указано в материале.

«В некоторых чешских школах украинским детям их одноклассники устраивают травлю», — заявили авторы статьи. Дети украинских беженцев, как отмечено в материале, сталкиваются с «насмешками» и «плевками в тетрадь».

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На ситуацию обратил внимание староста чешского поселка Тетин Матей Главаты. Он сообщил в соцсетях, что случаев дискриминации насчитывается довольно много. Иногда дело заканчивается физической расправой. В качестве примера журналисты привели историю школьника, приехавшего в Чехию вместе с матерью и братом. Семья уехала с Украины в сентябре. Когда мальчик пошел в чешскую школу, то одноклассники начали над ним издеваться.

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По словам Главаты, причина такой дискриминации кроется не в детях, а в ненависти взрослого населения страны к украинцам. Родители передают негатив детям, которые потом неосознанно вымещают его на одноклассниках.

Эксперты считают, что дети украинских беженцев являются потенциальным объектом травли, так как они «хуже говорят по-чешски и выглядят иначе», указано в материале.