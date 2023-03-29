Мир 29 марта 2023, 03:55 Дети украинских беженцев столкнулись с нехваткой мест в школах Чехии Lidovky: Чехия заявила о нехватке мест в школах для детей украинских беженцев РИА «Новости»

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Чешские начальные школы не могут гарантировать места детям украинских беженцев. Учебные заведения переполнены и не в состоянии принять приехавших школьников, написала газета Lidovky.

Как сообщил изданию заместитель центрального школьного инспектората Карел Коварж, в этом году в школы пойдут 120 тысяч детей. Их них порядка шести тысяч — это украинские дети, как и в 2022 году.

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Точное количество учеников станет известно в середине апреля, когда будут зарегистрированы беженцы с временным убежищем. Только после этого Минобразования и полиция сверят данные для выявления детей, которые не включены в образовательную систему.

Школы не могут принять украинских детей, но по закону они обязаны обучать граждан Чехии. И сейчас чешским чиновникам приходится искать решение этой проблемы, выбирая самое безболезненное.

Рассматривается возможность возить ребят в те школы, где есть места, либо увеличивать количество детей в классе и сами классы до предела возможностей.

Ранее президент Чехии Петр Павел предложил украинским беженцам поработать на производстве боеприпасов в стране. По его словам, Чехия помогла Украине вооружением, но теперь исчерпала лимит своих возможностей. На производство новых боеприпасов требуются рабочие, коих в стране не хватает.