«Дети прыгали от радости»: жительнице Подмосковья удалось вернуться домой из карантинного Таиланда

Вывозной рейс из Таиланда вернул в Москву и Петербург 292 человека. Одной из пассажирок удалось вылететь благодаря помощи губернатора Подмосковья Андрея Воробьева. Многодетная мать написала письмо главе региона с просьбой вернуть ее семью домой.

«Настроение у нас отличное. Мы очень счастливы, что вернулись домой — в Россию. Дети просто прыгали от радости с самолете. Мы очень благодарны губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. <…> Спасибо большое, что вы вернули нас домой», — рассказала «360» мать троих детей Дарья Лопатина.

Она отметила, что ситуация в Таиланде была очень сложная. Власти рекомендовали вообще не выходить никому из дома. Все пляжи, бассейны и другие территории были закрыты. В итоге пришлось целый месяц сидеть дома.

«Выезжали мы только за продуктами раз в неделю. И только я, дети сидели дома. Мы написали просто уже отчаянное письмо, и очень быстро среагировало правительство. Буквально на следующий же день получила отклик», — поделилась Дарья.

Девушка обратилась к губернатору, чтобы ее взяли на любой рейс в Россию. В письме она объяснила, что осталась без работы с тремя детьми. Тут же сложный вопрос начал решаться. Прошло несколько дней, и вот жительница Раменского уже дома. Позади 13 часов дороги и ожидание встречи с близкими.