«Дети прыгали от радости»: жительнице Подмосковья удалось вернуться домой из карантинного Таиланда
«Настроение у нас отличное. Мы очень счастливы, что вернулись домой — в Россию. Дети просто прыгали от радости с самолете. Мы очень благодарны губернатору Московской области Андрею Юрьевичу Воробьеву. <…> Спасибо большое, что вы вернули нас домой», — рассказала «360» мать троих детей Дарья Лопатина.
Она отметила, что ситуация в Таиланде была очень сложная. Власти рекомендовали вообще не выходить никому из дома. Все пляжи, бассейны и другие территории были закрыты. В итоге пришлось целый месяц сидеть дома.
«Выезжали мы только за продуктами раз в неделю. И только я, дети сидели дома. Мы написали просто уже отчаянное письмо, и очень быстро среагировало правительство. Буквально на следующий же день получила отклик», — поделилась Дарья.
Девушка обратилась к губернатору, чтобы ее взяли на любой рейс в Россию. В письме она объяснила, что осталась без работы с тремя детьми. Тут же сложный вопрос начал решаться. Прошло несколько дней, и вот жительница Раменского уже дома. Позади 13 часов дороги и ожидание встречи с близкими.