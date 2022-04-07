Дети пострадали при обстреле ВСУ освобожденной части Мариуполя

Украинские вооруженные формирования обстреляли освобожденную часть Мариуполя, пострадали 20 мирных жителей. Об этом сообщили в Telegram-канале Совместного центра по контролю и координации режима прекращения огня Донецкой Народной Республики (СЦКК ДНР).

Среди пострадавших есть дети — мальчик девяти лет и девочка 2008 года рождения.

«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении 20 мирных жителей, в том числе двух детей, в результате обстрелов со стороны ВФУ освобожденной ранее части Мариуполя», — говорится в сообщении центра.

Раненые взрослые и дети доставлены в медицинские учреждения, где им оказана необходимая помощь. Также в сообщении указаны еще четверо пострадавших, данные по которым уточняются.

Российские военные и администрация ДНР организовали выдачу гуманитарной помощи в Левобережном районе Мариуполя. Жителям доставили товары первой необходимости, продукты питания. Их централизованно доставляют на склад, потом развозят по разным районам города.