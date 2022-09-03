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Дети получили ранения при взрыве боеприпаса в Чернигове

Бюро расследований Украины: 4 ребенка получили ранения в Чернигове при взрыве боеприпаса

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Боеприпас взорвался на выставке оружия в Чернигове. В результате пострадали пять человек, в том числе четверо детей в возрасте от двух до 12 лет. Об этом сообщило Бюро расследований Украины в Telegram-канале.

В ведомстве уточнили, что на выставке в центре города один из организаторов показывал жителям образцы оружия и боеприпасов. В какой-то момент он привел в боевое состояние гранатомет и выстрелил.

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«Из-за неосторожного выстрела в больницу попали четверо детей в возрасте от двух до 12 лет и один взрослый с разными степенями тяжести повреждений», — подчеркнули в бюро.

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На место выехали следователи, которые уже забрали все оружие и боеприпасы.

Решается вопрос о задержании причастных к случившемуся. Их действия попали под нарушение правил неосторожного обращения с оружием.

Глава областной администрации Вячеслав Чаус на своей странице в социальных сетях заявил, что неизвестно, откуда взялась экспозиция с оружием. Он пояснил, что мероприятие предназначалось исключительно для детей.

Чиновник добавил, что пострадавший двухлетний мальчик находится в тяжелом состоянии.

Местные журналисты уточнили, что на месте сработал ручной противотанковый гранатомет.

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