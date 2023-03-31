Мир 31 марта 2023, 12:14 Дети Лукашенко не пойдут в президенты Белоруссии Президент Белоруссии Лукашенко заявил, что не собирается быть президентом до конца жизни РИА «Новости»

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Защита страны, а не власть интересует Александра Лукашенко на посту президента Белоруссии. В послании Национальному собранию и народу он отметил, что не собирается возглавлять страну пожизненно или объявлять преемником кого-то из своих детей. Белорусского лидера процитировало БелТА.

«Надо прекратить всякие разговоры о наследственности, преемственности. Мои дети президентами не будут», — сказал он.

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Александр Лукашенко заверил, что не планирует оставаться президентом до конца жизни, не держится за власть, а думает о будущем и защите страны, интересах народа, хочет настоящей демократизации Белоруссии. По его словам, многие на Западе хотели бы его отставки, поэтому нужно обеспечить обратное.

Он также призвал Украину пойти на переговоры без предварительных условий и предупредил о риске третьей мировой войны.

В семье Александра Лукашенко трое сыновей. Виктор Лукашенко является президентом Национального олимпийского комитета, Дмитрий Лукашенко — председателем центрального совета «Президентского спортивного клуба». Николай Лукашенко в 2022 году окончил школу.