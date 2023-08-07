Мир 07 августа 2023, 00:57 Дети изучали «мягкое порно» на уроках в Великобритании Daily Mail: «мягкое порно» преподавали ученикам в британских школах Главное управление региональной безопасности Московской области

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Ученики британской школы, расположенной в городе Суиндон, посещали уроки так называемого «мягкого порно». Программу отменили только после жалоб родителей. Об этом сообщило издание Daily Mail.

По данным журналистов, школьников учили создавать модели своих гениталий из продуктов питания и совершать половые акты. Также им давали задание представлять себя человеком другого пола, причем в игровой форме. Во время уроков дети использовали пряничного человечка.

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После одного из таких занятий семилетняя девочка пришла домой с плюшевым медведем, связанным в эротической технике «бондаж». При этом в лапах у него было сердце с надписью: «Отшлепай меня». Родители школьницы раскритиковали руководство учебного заведения, после этого программу отменили.

Студентов немецкого университета Веймара начали обучать съемке порнографии. В учебном заведении уже выпустили первый курс по съемкам откровенных лент, который длился три месяца. К финальному зачету студенты делали порноролик.