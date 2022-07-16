Дети из Риги взяли интервью у Лукашенко. Это вызвало в Латвии переполох

Дети из Рижской детской академии радио и телевидения Academy Kids TV съездили в Витебск на фестиваль «Славянский базар» и взяли интервью у белорусского президента Александра Лукашенко. Фото с этим моментом появилось в Сети. После этого в Латвии начались разбирательства, глава МИД Эдгарс Ринкевич требует объяснений у ответственных за поездку, написало латвийское издание Delfi.

Теlеgrаm-канал «Пул Первого», близкий к Лукашенко, сообщил, что перед приездом ребята написали письмо в пресс-службу президента с просьбой помочь в организации интервью. В обращении они указали, что «уверены: в данной ситуации в мире это будет позитивным событием в общественных отношениях». Интервью в итоге состоялось.

В МИД Латвии хотят попросить ответственные учреждения оценить поездку детской академии, сообщил в Twitter глава МИД страны.

«Из-за грубого игнорирования рекомендаций МИД по безопасности путешествий и участия в информационной войне деятельность подобных организаций недопустима и должна быть прекращена», — считает Эдгарс Ринкевич.

Ранее латвийский МИД предупреждал своих граждан о рисках посещения Белоруссии.