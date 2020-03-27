Дети эксперта ВВС сорвали ему эфир. Три года назад они поступили также

Двое детей политолога Роберта Келли, три года назад сорвавших его эфир на ВВС, вновь попали на канал. Они вместе с матерью были специально приглашены на интервью с отцом, так как в прошлый раз на них умиленно любовалась вся Америка.

Роберт Келли рассуждал о мерах по социальному дистанцированию в Южной Корее, а его жена Ким Джун-А и Мэрион с Джеймсом сидели рядом с ним. Женщина поделилась сложностями, с которыми столкнулась в Пусане из-за самоизоляции.

Поначалу дети спокойно сидели рядом с родителями, но затем им стало скучно. Танцевать, как в 2017 году, они не стали, но девочка начала настойчиво обнимать отца, а мальчик взял смартфон и просто принялся играть.

В соцсетях отнеслись к возвращению семейства с одобрением. Пользователи были очарованы детьми, которые успели за короткое время подергать отца за волосы, поерзать на коленях матери, показать язык и выйти из кадра, когда им стало скучно.

Подписчики признались, что сейчас им как никогда нужна была такая милая картинка. Некоторые предложили дать семье политолога собственное шоу.

«Замечательная семья. Они снова заставили меня улыбнуться. Молодцы, что вернулись. Я все еще громко смеюсь над их первым интервью», — сообщил один из комментаторов.