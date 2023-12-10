Мир 10 декабря 2023, 01:21 Дети Берлускони решили продать виллы, где бывал Путин Наследники Берлускони решили избавиться от виллы в Лезмо, куда приезжал Путин РИА «Новости»

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Наследники бывшего премьер-министра Италии Сильвио Берлускони решили продать часть недвижимости, в том числе виллу Джернетто. Об этом сообщило агентство ANSA.

Вилла Джернетто в Лезмо — это особняк XVIII века с садом. Здесь Берлускони проводил официальные встречи, в том числе в 2010 году принял Владимира Путина, который на тот момент он занимал пост российского премьер-министра.

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При этом наследники Берлускони не планируют продавать главный дом покойного миллиардера — виллу Сан-Мартино в Аркоре, недалеко от Милана, уточнило агентство.

До этого искусствовед и политик, занимающий пост замминистра культуры Италии Витторио Сгарби рассказал, что Берлускони считал Путина выдающимся государственным деятелем. По его словам, он ценил российского лидера, а линию президента Украины Владимира Зеленского не принимал.

Ранее издание The Guardian сообщило, что дети бывшего итальянского премьер-министра хотят избавиться от коллекции политика в 25 тысяч картин. Эти работы не ценны сами по себе, а на их содержание уходит слишком много денег — 800 тысяч евро (около 82 миллионов рублей) в год.