Детенышей гигантской панды показали в старейшем зоопарке в Японии

В японском зоопарке Уэно показали детенышей гигантской панды, которые появились на свет чуть более полугода назад. Сяо Сяо и Лей Лей стали первыми пандами-близнецами, которые родились именно в этом зоосаде, написал ОТР.

Из-за коронавирусных ограничений посмотреть на животных смогут не все. Доступ будет открыт только для тех людей, которые выиграли в специальной лотерее. Главным призом как раз и стало посещение вольера с правом посмотреть на Сяо Сяо и Лей Лей.

В зоопарке рассказали, что лотерея была достаточно серьезной. Чтобы посмотреть на новорожденных, конкурс собрался из 350 человек на место, однако счастливый билет вытянули лишь два человека.

Ранее сообщалось, что в Московском зоопарке панды устроили настоящее цирковое шоу со снегом. Сотрудники сняли ролик с бамбуковым мишкой, который набрал почти 20 тысяч просмотров за несколько часов. На кадрах видно, как четырехлетняя панда Диндин с удовольствием играет в сугробах.