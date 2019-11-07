Детеныш редкого жирафа появился в зоопарке Чехии

Около двух недель назад в зоопарке появился жираф Ротшильда. Сейчас его рост составляет почти два метра, а вес примерно 60 килограммов.

Известно, что мать маленького жирафа родилась в этом же зоопарке.

По информации сайта, жираф Ротшильда обладает более светлым окрасом и не имеет узора на нижней части конечностей. Однако на голове у животного есть целых пять рожек. Самцы Ротшильда вырастают до шести метров. В дикой природе сейчас живет менее двух тысяч особей.