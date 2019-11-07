Детеныш редкого жирафа появился в зоопарке Чехии
В чешском зоопарке города Либерец родился детеныш самого редкого в мире жирафа, сообщил сайт «Мир 24».
Около двух недель назад в зоопарке появился жираф Ротшильда. Сейчас его рост составляет почти два метра, а вес примерно 60 килограммов.
Известно, что мать маленького жирафа родилась в этом же зоопарке.
По информации сайта, жираф Ротшильда обладает более светлым окрасом и не имеет узора на нижней части конечностей. Однако на голове у животного есть целых пять рожек. Самцы Ротшильда вырастают до шести метров. В дикой природе сейчас живет менее двух тысяч особей.