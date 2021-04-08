Детей в Чехии будут прививать принудительно. ЕСПЧ признал это законным

В четверг Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) признал законной обязательную вакцинацию детей в Чехии. Об этом говорится на официальном сайте ведомства.

«Европейский суд по правам человека большинством (16 голосами против одного) постановил, что нет нарушения статьи 8 „Право на уважение частной жизни“ Европейской конвенции о защите прав человека», — говорится в решении суда.

Вакцинация детей в Чехии от девяти болезней является юридически обязательной. Прививают в том числе от дифтерии, коклюша, столбняка, полиомиелита, гепатита В, кори и краснухи. Если этого не сделать без уважительной причины, можно получить штраф. Более того, дети, которые не получили прививки, не принимаются в детские сады. Исключение составляют только те, кому нельзя по состоянию здоровья.

Но некоторые жители были с этим не согласны по разным убеждениям. Они подали жалобу в ЕСПЧ, ссылаясь на нарушение государством статьи восьмой Конвенции.

Тем не менее суд постановил, что чешские власти преследуют законные цели защиты здоровья. В ведомстве отметили, что вакцинация защищает и тех, кто получает прививки, и тех, кто не может привиться из-за противопоказаний.