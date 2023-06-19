Мир 19 июня 2023, 13:59 Детей унесло ветром с детской площадки в Казахстане «Караганда онлайн»: ветер поднял в воздух покрытие детской площадки вместе с детьми Пресс-служба МЧС

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Сильный ветер в Караганде поднял в воздух покрытие детской площадки в микрорайоне Голубые пруды, пострадал как минимум один ребенок. Об этом сообщило издание «Караганда Онлайн».

ЧП произошло днем в понедельник. На опубликованных кадрах видно, что трое детей находились на площадке в момент сильного ураганного ветра. Одного ребенка с силой подбросило в воздух вместе с покрытием, он пролетел около десятка метров и сильно ударился об асфальт.

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На помощь к пострадавшему выбежал мужчина, ребенок не двигался. Его точное состояние на данный момент неизвестно. Второй ребенок оказался под покрытием, но сумел выбраться.

В пресс-службе Управления здравоохранения отметили, что в детскую больницу поступил один ребенок в удовлетворительном состоянии. Парень напуган, с ним работают врачи.

Ранее жители Самарской области стали свидетелями огромного смерча.