Детей и женщин начали эвакуировать из Купянска из-за обстрелов ВСУ | 360°

Мир 08 сентября 2022, 10:34 Поделиться Telegram

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Viber Детей и женщин начали эвакуировать из Купянска из-за обстрелов ВСУ РИА «Новости»

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Эвакуация детей и женщин из Купянска Харьковской области началась из-за ракетных атак ВСУ, сообщил глава военно-гражданской администрации региона Виталий Ганчев. Об этом написал ТАСС.

Также идет эвакуация из Изюмского и Купянского районов.

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«На сегодняшний день в городе Купянске складывается такая ситуация, что мы просто вынуждены обеспечить эвакуацию населения, по крайней мере детей и женщин, из-за того, что город находится под ракетными атаками со стороны ВСУ», — подчеркнул Ганчев.

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Он добавил, что обстрелы нанесли населению серьезный материальный и моральный ущерб.

Ранее глава ВГА Харьковской области сообщал о постоянных ударах украинских боевиков по Изюму и Балаклее и увеличении интенсивности обстрелов на севере региона, в частности на границе с Российской Федерацией.

На данный момент под контролем союзных сил находится 20% территории Харьковской области. В регионе заработала ГИБДД России.

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