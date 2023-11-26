26 ноября 2023, 19:01
Детали возвращения россиянина из плена ХАМАС раскрыли в МИД
Захарова: освобождение россиянина из плена ХАМАС произошло вне списка об обмене
Освобождение россиянина из плена ХАМАС произошло вне рамок списка об обмене. Как сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в Telegram-канале, это является следствием прямых договоренностей между представителями России и движением.
«Усилия, предпринятые российскими дипломатами в контактах с ХАМАС относительно освобождения заложников, дают результаты. Сегодня был освобожден и передан Красному Кресту обладатель российского паспорта», — написала она.
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В ближайшее время освобожденного жителя Израиля посетят дипломаты. Захарова также отметила, что МИД продолжит работу по освобождению россиян вне списка об обмене.
Палестинское движение ХАМАС освободило заложника с российским гражданством и передало его Международному комитету Красного Креста. Решение освободить россиянина ХАМАС принял «в ответ на усилия президента РФ Владимира Путина и в знак признания российской позиции».
Мария Захарова
МИД РФ
Палестина
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